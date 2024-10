Milano – Efes, le pagelle: Dimitrijevic e Shields disastrosi, Messina sul banco degli imputati

Le pagelle della sconfitta dell’Olimpia Milano in EuroLega con l’Efes, maturata in un primo tempo a senso unico in favore dei turchi.

OLIMPIA MILANO

Dimitrijevic 3: Corpo estraneo, totalmente. In attacco non sa minimamente cosa fare, il nulla più assoluto. Dietro è un dramma, battuto ogni singola azione, a tratti con i vari Thompson, Larkin o Bryant sembrano esserci 10 categorie di differenza. Senza di lui difatti Milano perlomeno riesce a rientrare e dar vita a un secondo tempo dignitoso.

Tonut 4,5: Qualcosina in difesa fa, ma è sempre anni luce indietro al giocatore che è. Emblematico il momento in cui rifiuta una tripla con decine di metri di spazio facendo tre volte una finta contro nessuno per non tirare, e successivamente schiantarsi sul difensore avversario appostato 3 metri più avanti. Periodo sempre più nero.

Bolmaro 6: Nel primo tempo come tutti è disastroso, poi perlomeno gioca un terzo quarto perfetto, difende alla grande recuperando 3 palle, servendo 7 assist, portando comunque un onesto contributo. Nel mezzo del “dramma” biancorosso di inizio stagione, lui è una delle poche luci finora.

Brooks 6,5: La vera domanda da farsi sarebbero i soli 5 minuti del primo tempo, quando già li sembrava l’unico in grado di inventare qualcosa offensivamente; nel terzo quarto segna a ripetizione, chiude con 12 punti e tanti begli spunti. Attualmente giocatore imprescindibile per questa Olimpia.

Leday 6,5: Lotta, si da l’anima, inchioda una schiacciata con fallo tremenda, subisce 10 falli, prova a lottare sotto canestro giocando fuori ruolo da 5. Insomma fa di tutto e di più e anche bene tutto sommato; al momento leader indiscusso di una squadra in difficoltà clamorosa.

Ricci 5: Brutta serata per capitan Ricci, sovrastato nel primo tempo e falloso come non mai. Una bella tripla durante la rimonta e poco altro da segnalare.

Flaccadori 5,5: Entra per il pessimo Dimitrijevic e peggio è impossibile fare, difatti esordisce subito con una bomba dall’angolo. Poi però l’Efes continua a martellare e attaccarlo e anche lui può poco o nulla contro gli esterni turchi che danno lo strappo definitivo al match.

Caruso 6: Buttato in campo per necessità, risponde con una gara da 6 punti e 6 rimbalzi, tutti nello scellerato primo tempo milanese, salvo poi non vedere quasi più il campo nella ripresa. Sicuramente per Willy una serata positiva al netto del risultato, che ricorderà a lungo.

Shields 3: Lo sprazzo del terzo quarto che anima i pochi intimi del Forum gli vale probabilmente l’aver evitato uno 0 in pagella, perché quello era stato fino a quel momento. Irritante, 0/8 al tiro nei primi 20’, ucciso mentalmente e fisicamente da ogni avversario. Accentra la palla su di se per i soliti 20” e poi non sa mai cosa fare; ma possibile che non ci siano altri giochi da eseguire? Il 3/14 finale al tiro è lo specchio del suo momento di forma. Pessimo, come tutta la squadra.

Mirotic 6,5: Una gara da 29 punti in Eurolega normalmente varrebbe un voto più alto, ma i punti come sempre van pesati e i suoi arrivano per una parte a gara finita. Perlomeno non si può dire che non ci abbia provato, dopo un primo tempo complicatissimo nonostante fosse il top scorer con 8 punti, nella ripresa è una macchina, mostra tutto il suo talento e lascia il campo a testa alta. Serve però continuità, quella che non sta avendo minimamente in questo inizio di stagione.

All. Messina 4,5: Ok, avere fuori 3 centri su 3 è sicuramente problematico, ma l’atteggiamento della squadra e il suo sono ancor più problematici. Le partite si possono perdere, ma c’è modo e modo. I primi 20’ sono stati un insulto alla pallacanestro, una squadra remissiva, senza intensità senza niente. E ok, in campo ci vanno i giocatori, ma un allenatore in palestra e nel pre-gara prepara la partita, e qui qualcosa manca. Le cifre son significative, 27/32 da 2 concesso, e 69% al tiro totale; sicuramente Efes bravissimo, ma in area concedere solo 5 errori in una partita forse è record della competizione. La reazione è stata bella e apprezzabile, ma non basta. Questa Milano è davvero bruttissima, e lui pare avere sempre meno in mano la situazione, con un pubblico che ormai è sempre meno numeroso e sempre più stufo di vedere ciò. Ha parlato di cambiare le fondamenta della squadra in conferenza, al netto di ciò che volesse dire, questa squadra forse è da cambiare tutta da cima a fondo, allenatore compreso.

EFES ISTANBUL

Larkin 5,5; Beaubois 6,5; Nwora 7; Bryant 8,5; Smits 7; Thompson 8; Poirier 6,5; Osmani 7,5; Oturu 7 All. Mijatovic 7,5