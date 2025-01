Brescia batte anche Trento e chiude prima il girone d’andata

La Germani Brescia chiude il girone d’andata al comando della classifica con un record di 12-3, grazie a un importante successo nello scontro diretto contro la Dolomiti Energia Trento (11-4). La vittoria, maturata con il punteggio di 83-77, consente ai biancoblu di conquistare la testa di serie numero 1 per la Frecciarossa Final Eight 2025. In una sfida ricca di colpi di scena, Brescia ha dimostrato carattere e solidità, ribaltando un avvio difficile e trovando nei suoi leader offensivi la chiave per portare a casa i due punti.

Trento parte fortissimo, ma Brescia risponde

La partita si apre con un primo quarto travolgente della Dolomiti Energia, che grazie alla fisicità di Niang e Pecchia a rimbalzo offensivo, le triple di Ellis e Forray e la tecnica di Bayehe e Mawugbe vola sul 7-27. Brescia fatica a trovare ritmo, ma nella seconda frazione cambia marcia: la difesa di Burnell e Dowe alza il livello di intensità, mentre un Ndour scatenato – ben supportato da Ivanovic e Della Valle – permette alla Germani di rientrare in partita. All’intervallo lungo, il gap è ridotto a due soli punti: 41-43 per Trento.

Un finale punto a punto deciso dai dettagli

Nella ripresa, Brescia parte forte con Bilan e Della Valle, trovando il primo vantaggio significativo sul +6. Trento però non molla e risponde con Lamb e uno strepitoso Ford, che guidano i bianconeri fino al 75-75 a meno di due minuti dalla fine. Nel momento clou, Brescia si dimostra più lucida: Burnell segna un importante canestro dal post-basso, mentre un jumper di Ivanovic punisce una sanguinosa palla persa di Cale, chiudendo la partita sul definitivo 83-77.

Le prestazioni individuali

Brescia è stata trascinata dai 18 punti e 4 rimbalzi di Ndour, ai quali si aggiungono i 16 punti di Rivers, i 15 punti e 5 rimbalzi di Burnell e i 13 punti di Nikola Ivanovic. Trento, invece, ha visto brillare Darion Ford, autore di 18 punti con un eccellente 6/7 al tiro (22 di valutazione), i 13 punti di Ellis e i 10 punti del capitano Toto Forray, ma non è bastato per avere la meglio sui biancoblu.

Brescia lancia un segnale forte al campionato

Con questa vittoria, la Germani Brescia conferma il suo ruolo da protagonista nella stagione, chiudendo il girone d’andata al primo posto e proiettandosi con fiducia verso la Final Eight di Coppa Italia. Trento, nonostante la sconfitta, dimostra di essere una squadra competitiva, pronta a dare battaglia nella seconda parte di stagione.