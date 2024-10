Brizuela tira una “pacca” sul sedere dell’arbitra, in Spagna scoppia la polemica

In queste ore in Spagna è montata una mini-polemica sui social per via di un gesto di Dario Brizuela nei confronti di Yasmina Alcaraz, una dei tre arbitri della partita vinta contro Tenerife. Il giocatore spagnolo, nel corso dell’ultimo quarto, ha commesso un fallo lontano dalla palla fischiato da Alcaraz e ha iniziato a protestare nei suoi confronti. Mentre lo faceva camminando per il campo, Brizuela ha tirato una “pacca” sul sedere dell’arbitra.

Da come si volta Alcaraz e dal gesto che sembra fare prima dello stacco sul replay, parrebbe che Brizuela sia stato punito con un fallo tecnico. In realtà allo spagnolo è stato assegnato un semplice fallo personale per la giocata che ha portato al fischio arbitrale.

Il video dell’accaduto sta circolando molto su X, dove c’è chi accusa Brizuela di molestie e chi ci ride su.