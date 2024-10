Trapani vince contro Scafati, ma Antonini se la prende comunque con gli arbitri

Non basta nemmeno la vittoria, la seconda in tre gare, per placare l’animo di Valerio Antonini. Questa sera la sua Trapani ha vinto nettamente contro Scafati, 101-87, ma nel post-partita sui canali del club granata c’è stato comunque spazio per un po’ di polemica verso la terna.

Antonini ha chiesto rispetto per la sua squadra, definita una “neopromossa atipica”, ed ha recriminato per l’espulsione di Jasmin Repesa nel corso del secondo quarto. L’allenatore croato è stato espulso per doppio tecnico per via delle eccessive proteste nei confronti degli arbitri, dovute al tardivo ingresso in campo di Amar Alibegovic. Mentre usciva dal campo, Repesa è stato inquadrato urlare agli arbitri: “Non ho fatto niente!”.

“Che emozione vedere i nostri fantastici ragazzi stravincere una partita in questo modo. Che emozione vederli andare oltre ogni problema, incluso un arbitraggio dei primi due quarti che ha rasentato la provocazione. L’intera società Trapani Shark, dal Presidente all’allenatore e all’intero staff tecnico, pretende il rispetto che in queste prime due partite giocate nel nostro impianto è clamorosamente mancato. Come ripetuto dopo la partita contro la Virtus, non vogliamo alcun tipo di fischio a nostro favore che non sia meritato, ma non possiamo assecondare le provocazioni subite nei primi due quarti, inclusa la ingiusta ed immeritata espulsione del nostro Jasmin. Siamo una neopromossa ma molto atipica, come dicono tutti gli operatori di mercato ed esperti di basket, siamo costruiti per lottare per vincere questo campionato ed esigiamo arbitraggi rispettosi degli investimenti fatti, che sono ingenti. Speriamo solo che nelle prossime partite ci siano fischiati falli contro ed a favore meritati sul campo. Ringrazio infine il nostro fantastico pubblico che specialmente nel secondo tempo è stato il vero uomo in più ed ha dato una spinta straordinaria ai ragazzi portandoli a vincere la partita senza più problemi di alcun tipo. Saluto calorosamente Andrea Cinciarini, a lungo da me cercato lo scorso anno, giocatore sempre straordinario, esempio di atleta di livello eccelso che anche stasera è stato l’ultimo a mollare. Gli auguro di fare una stagione fantastica” ha dichiarato Antonini.

