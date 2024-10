Donte DiVincenzo, TENSIONE al primo ritorno al MSG da avversario

Donte DiVincenzo non deve aver digerito la trade che poche settimane fa lo ha portato dai New York Knicks ai Minnesota Timberwolves. La guardia con origini italiane l’anno scorso aveva disputato la miglior stagione in carriera, trovando ampio spazio nelle rotazioni di Tom Thibodeau, ma quando si è presentata l’occasione di prendere Karl-Anthony Towns i Knicks non hanno esitato. Lo scambio ha lasciato molto amaro in bocca a DiVincenzo, che ieri notte è tornato al Madison Square Garden da avversario nel match di preseason tra New York e Minnesota (vinto dai Knicks 115-110).

DiVincenzo ha segnato 15 punti tirando 6/11 dal campo ed ha aggiunto 7 assist, ma fin dai primi minuti è sembrato volersi togliere qualche sassolino dalle scarpe. Mentre era in lunetta nel primo tempo, il giocatore si è girato verso la panchina dei Knicks e ha urlato: “Ecco cosa succede quando ti lasciano guidare lo show!”. Apparentemente reclamando il proprio ruolo da prima opzione offensiva.

Donte DiVincenzo talking trash to a Knicks player: “That’s what happens when they let you run the show.” 🍿 (h/t @BricksCenter) pic.twitter.com/LeaLOtUybI — Legion Hoops (@LegionHoops) October 13, 2024

La tensione tra Donte DiVincenzo e i Knicks ha però raggiunto il suo apice alla fine della partita, quando il giocatore ha dovuto essere allontanato da Jalen Brunson perché si stava scambiando parole poco gentili con Rick Brunson, suo padre nonché assistente di Thibodeau. Forse qualche dissapore risalente alla passata stagione o ad un ruolo di Brunson nella partenza dello stesso DiVincenzo.