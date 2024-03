Bronny James deciderà se candidarsi per il Draft 2024 in base all’interesse delle squadre

Bronny James, soprattutto a causa dei problemi cardiaci, ha visto le proprie quote in vista del Draft NBA calare drasticamente negli ultimi mesi. Se un anno fa c’era chi lo proiettava addirittura in Lottery nel Draft 2024, oggi il suo nome nemmeno compare, mentre è stato messo alla posizione 39 per il Draft 2025 da ESPN. Questi Mock Draft non sono piaciuti a LeBron James, il quale sui social (prima di cancellare i tweet) ha sottolineato come siano secondo lui inutili.

Nelle scorse ore sulla questione di Bronny è intervenuto anche Rich Paul, agente di LeBron e in futuro sicuramente anche del figlio. Parlando con ESPN, Paul ha dichiarato che James Jr deciderà se dichiararsi eleggibile per il Draft 2024 in base all’interesse che percepirà da parte delle squadre NBA. “Non valuto un giovane giocatore dal fatto che possa finire o meno in Lottery, ma più che altro che finisca nel team più giusto per lui” ha detto l’agente più influente del mondo del basket.

Rich Paul ha anche sottolineato come questo non significhi necessariamente che Bronny finisca in squadra con LeBron James, cosa che più volte il padre ha definito uno dei suoi sogni. “LeBron vuole che Bronny costruisca il suo percorso” le parole di Paul.

In questa stagione, Bronny James sta segnando solo 5.0 punti di media con gli USC Trojans in NCAA e nelle ultime uscite ha giocato sempre meno. Dopo qualche gara in cui ha sfiorato i 30′ di utilizzo, nelle ultime 4 non è mai andato oltre i 15′. Con questi numeri, per qualsiasi prospetto sarebbe difficile sperare di venire scelto al Draft, se non impossibile. Visto il nome che porta sulla schiena, però, in questo caso mai dire mai.