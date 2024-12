Bryce Cotton ILLEGALE in NBL: cifre assurde nelle ultime 4 partite

Un paio di settimane fa il nome di Bryce Cotton, che qualche anno fa era noto in Italia quando il giocatore militava nella Leonessa Brescia, era tornato in auge grazie alla prestazione incredibile da 59 punti con i Perth Wildcats, nel campionato australiano. I 59 punti sono infatti il nuovo record assoluto di punti segnati in una partita di NBL.

Ma non è stato un unicum: da quel 1 dicembre Cotton non si è più fermato. Dopo 5 giorni l’americano ha segnato 40 punti contro gli Illawarra Hawks, poi 49 contro gli Adelaide 36ers e 44 contro i Carins Taipans. Una media di ben 48.0 punti di media nelle ultime 4 partite, di cui 3 vinte dai Wildcats (l’unica sconfitta è arrivata contro Illawarra quando Cotton ne ha segnati “solo” 40).

Cotton è una vera e propria star in NBL: ha finora vinto 3 volte il campionato con Perth e nel 2020 era stato nominato MVP della stagione. Se continuerà di questo passo, potrebbe mettere ora in bacheca anche il secondo titolo individuale. Bryce Cotton sta segnando 27.8 punti a partita in campionato, di gran lunga la sua miglior stagione a livello personale. Perth attualmente è quarta con un record di 10-8.