Dallas e Golden State riscrivono la storia: ecco la partita NBA con più triple di sempre

Dallas Mavericks e Golden State Warriors hanno riscritto la storia della NBA. Nel confronto della scorsa notte hanno messo a segno ben 48 triple: 27 per la franchigia della Baia e 21 per i texani che si sono aggiudicati la vittoria 143-133.

Una gara scoppiettante che ha regalato spettacolo al pubblico del Chase Center. Luka Doncic in versione MVP con una tripla doppia spaziale da 45 punti (6/11 dall’arco), 13 assist e 11 rimbalzi che gli è valsa dei complimenti (con gaffe annessa) da parte di Draymond Green (21 con 5 centri da lontano). Il grande ex Klay Thompson ne ha segnati 29 con sette canestri pesanti.

Alla fine Golden State ha tirato 27/54 da lontano mentre i Mavs hanno fatto addirittura meglio (21/41, vale a dire il 51.2%). A fine gara i protagonisti hanno commentato lasciando trasparire entusiasmo.

A iniziare da Klay Thompson che è diventato il secondo giocatore nella storia (dopo l’ex splash brother Curry) a timbrare almeno 50 partite con 7 triple a segno.

Mi scalda il cuore vedere ancora tante persone con la mia maglia addosso, sono grato del tempo che ho trascorso qui. Mi piace tirare su questo campo dove ho avuto la fortuna di stabilire record e creare ricordi indelebili, cerco sempre di ricordarmelo quando torno. Nel giorno libero sono andato a farmi un giro nel mio vecchio quartiere, a trovare un amico, poi sono passato dalla Oracle Arena e ho fatto un giro in centro a Oakland, questo posto è sempre speciale per me. Il record di triple? Tanti dicono che il tiro da tre sia abusato, è bello dimostrare quanto sia importante importante. Penso proprio che in futuro avremo la linea da 4.