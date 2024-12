Draymond Green, che gaffe: “Doncic? Il tipico giocatore serbo…”

Ieri notte Golden State Warriors e Dallas Mavericks si sono affrontati al Chase Center e i texani ne sono usciti con una convincente vittoria, 143-133. È stata la prima volta nella storia NBA che una squadra, in questo caso gli Warriors, ha segnato 27 triple senza riuscire a vincere la partita. Merito soprattutto di Luka Doncic, autore di una tripla-doppia monstre da 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, con 16/23 al tiro.

Parlando di Doncic nel post-partita, Draymond Green ha sottolineato come lo sloveno sia “freddo” in campo anche nei confronti di avversari come sé stesso, che cercano di entrargli nella testa. Nel farlo però Green ha commesso una gaffe che per gli americani non avrà alcun peso, ma per i tifosi balcanici rappresenta un errore gigantesco: “Doncic? È il tipico serbo… Cioè no, non è serbo, è sloveno. Ma sono lì vicini. Hanno quel comportamento strafottente. Quando segni un tiro difficile e inizi a parlare a volte si accendono, ma la maggior parte delle volte ti ignorano. Sono freddi mentre ti fanno il c**o, ma è sempre divertente giocare contro di lui”.