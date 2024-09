BU Serie A Power Ranking 2024-2025: 2a fascia, dal 5° all’8° posto

Ora ci siamo: questa è la zona playoff del nostro BU Serie A Power Ranking. Dopo la zona retrocessione e quella salvezza tranquilla, passiamo alla zona playoff, cioè quelle squadre che possono raggiungere la post season ma che difficilmente lotteranno per vincere lo Scudetto.

5° posto: Bertam Tortona

La formazione piemontese, che anche quest’anno giocherò a Casale Monferrato in attesa della fine della “Cittadella dello Sport”, è ormai una certezza del nostro campionato e lotterà anche quest’anno per le zone nobili della classifica. Dopo la prima stagione “difficile” post promozione in Serie A, si riparte con delle basi solide, a partire dal coach, che sarà sempre Walter De Raffaele.

Tortona è una squadra profondissima, difficile trovare una compagine con un reparto italiani del livello di quello dei bianconeri, che possono contare su tutti giocatori esperti del nostro campionato e che hanno dimostrato di poter fare la differenza, a partire da Tommaso Baldasso.

Il pacchetto stranieri è stato quasi completamente rivisto, tranne che per Kyle Weems, un veterano del nostro campionato, e Ismael Kamagate, confermato il prestito da Milano dopo l’arrivo a Tortona a stagione in corso nel 2023-2024. Insomma, la Bertram ha tutte le carte in regola per fare i playoff e magari fare qualche scherzetto al primo turno, rubando il fattore campo.

6° posto: Germani Brescia

I lombardi hanno deciso di chiudere una parentesi della loro storia quest’estate salutando Alessandro Magro per puntare su un altro giovane allenatore, in questo caso giovanissimo: Giuseppe Poeta. L’ex assistente di Ettore Messina e vice di Giampaolo Pozzecco in Nazionale si cimenterà nella sua primissima esperienza da head coach e ciò è comunque un’incognita, pur essendo Peppone uno che nella sua vita ha sempre saputo adattarsi a ogni situazione in cui si è trovato.

Il roster è stato in gran parte rivoluzionato ma alcuni punti fermi sono rimasti: Amedeo Della Valle, Jason Burnell e il centrone Miro Bilan. Inoltre i bresciani hanno deciso di confermare/riportare in Serie A tre che conoscono benissimo il nostro campionato: Chris Dowe, Demetre Rivers e soprattutto Nikola Ivanovic, montenegrino visto ai tempi di Capo d’Orlando e che ha fatto tanta EuroCup e un po’ di EuroLega.

A conferma del roster di esperienza, Poeta ha deciso di puntare su Giancarlo Ferraro, lui che viene da una promozione in Serie A dalla Serie A2 con Trieste. Stiamo a vedere se la formazione della Germani riuscirà a confermare il pronostico del nostro BU Serie A Power Ranking.

7° posto: Napoli

I partenopei hanno cambiato molto rispetto allo scorso anno ma hanno confermato il coach, che sarà sempre Igor Milicic, l’uomo che ha riportato un trofeo nella Napoli del basket un ventennio dopo l’ultima volta. Il capitano Giovanni De Nicolao è rimasto e quindi anche lui sarà un punto fermo della stagione 2024-2025 dei napoletani.

Il grande colpo di mercato estivo è stato senza ombra di dubbio Kevin Pangos, il quale ha grandissima voglia di rilanciarsi dopo un paio di stagioni difficile tra Milano e Valencia. Non dimentichiamoci che pochi anni fa giocava in NBA ed era una delle migliori point guard di EuroLega. Comunque ha solo 31 anni, quindi ha tutto il tempo per fare ancora vedere il suo talento al massimo splendore.

Il roster nel complesso ha grande talento, con il ritorno in Italia di Zach Copeland dopo la promozione in Serie A con Pistoia, e quindi i playoff sono più che possibili per la formazione campana però devono cercare di essere costanti per tutto l’anno, non come nel 2023-2024, se vogliono mantenere il nostro pronostico del BU Serie A Power Ranking.

8° posto: Trieste

Non consideratela una neopromossa, i giuliani sono una squadra forte e che ha messo insieme un gruppo davvero importante. Trieste ha tenuto uno zoccolo duro dalla passata stagione, a partire dallo straniero che l’ha riportata immediatamente in Serie A: Justin Reyes. Michael Arcieri ha inoltre deciso di ricomporre la coppia di Varese di un paio di stagioni fa e ha messo sotto contratto Colbey Ross, che arriva da un campionato altalenante tra Buducnost e Tortona.

Merkel Brown e Jeff Brooks sono due veterani del basket europeo e italiano e siamo certi che metteranno tutta la loro esperienza in campo. Il colpo di mercato estivo è stato Denzel Valentine, che ha fatto benissimo in Australia, mentre ha fallito completamente all’Olimpia Milano, però dobbiamo dire che non è facile arrivare a fine regular season e fare subito la differenza.

Insomma, noi crediamo che Trieste possa essere la sorpresa di questa 2a fascia del BU Serie A Power Ranking 2024-2025. Non sarà semplicissimo mantenere il pronostico perché sappiamo che, in questa zona, basta una vittoria per determinate la partecipazione o meno ai playoff di una squadra.