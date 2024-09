Come la sconfitta del 2006 cambiò radicalmente lo stile di vita di Dirk Nowitzki, secondo Mark Cuban

Durante una recente intervista con Shannon Sharpe, il proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha raccontato un episodio chiave della carriera di Dirk Nowitzki, simbolo della squadra texana. Cuban ha condiviso come la cocente sconfitta nelle NBA Finals del 2006 contro i Miami Heat abbia cambiato radicalmente l’approccio del tedesco, trasformandolo in un atleta ancora più determinato e disciplinato.

Nel 2006, i Mavericks si scontrarono con una Miami guidata da un giovane Dwyane Wade, affiancato da Shaquille O’Neal. Nonostante le prestazioni di Nowitzki, che concluse la serie con una media di 22.8 punti, 10.8 rimbalzi e 2.5 assist a partita, Dallas non riuscì a superare gli Heat, perdendo 4-2 dopo essere stata avanti 0-2.

Quella sconfitta lasciò un segno profondo in Nowitzki, spingendolo a cambiare completamente il suo stile di vita e la sua preparazione atletica. “Quando abbiamo perso nel 2006, l’atteggiamento di Dirk cambiò completamente. È diventato una persona diversa in termini di preparazione. Niente più alcol durante la stagione, il che non era nel suo stile prima. Niente dolci, niente cibo fritto“ ha raccontato Cuban.

Questi sacrifici non tardarono a dare i loro frutti. Nella stagione successiva, Dirk Nowitzki venne nominato MVP della stagione regolare NBA. Sotto la sua guida, i Mavericks conquistarono il primo posto nella Western Conference, chiudendo con il miglior record dell’intera NBA. Tuttavia, nonostante questi successi, la squadra subì una sconfitta inaspettata al primo turno dei playoff contro i Golden State Warriors del We Believe, un momento amaro che allungò l’attesa di Nowitzki per la sua rivincita.

Il tedesco dovette attendere altri 5 anni, fino al 2011, quando i Dallas Mavericks tornarono a sfidare i Miami Heat nelle Finals. In quella serie, Nowitzki offrì una delle prestazioni più memorabili nella storia delle Finals, conducendo i Mavericks alla vittoria e conquistando il tanto atteso titolo NBA nonostante di fronte ci fossero i Big Three di LeBron, Wade e Bosh. La sua straordinaria performance gli valse anche il premio di MVP delle Finals.

