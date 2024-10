Prima gioia per Varese con brivido finale, Pistoia cade a Masnago

Varese – Pistoia 102-95

(26-18, 21-32, 31-14, 24-31)

L’Openjobmetis Varese trova la sua prima vittoria stagionale battendo davanti al proprio pubblico Pistoia, al secondo KO di fila. I padroni di casa hanno vinto nonostante l’assenza di Nico Mannion, finito di nuovo al centro dei rumors nelle scorse ore. L’eroe di giornata è stato Davide Alviti, autore di 29 punti che sono il suo nuovo career-high.

I primi minuti lasciavano presagire ad un’altra serata difficile a Masnago, con Pistoia avanti 2-11 a metà primo quarto. Dopo un timeout di coach Mandole, Varese si è riportata velocemente a contatto ed è passata in vantaggio 15-14 con un alley-oop di Librizzi per Akobundu-Ehiogu. L’OJM ha toccato il +8 e ha chiuso il primo quarto avanti 26-18. Da segnalare nel primo quarto l’ingresso di Eric Paschall, alla prima presenza dopo 3 partite saltate: l’americano ha perso palla al primo possesso giocato e alla fine ha terminato l’incontro con 3 punti e 1/5 dal campo in 14′. Nel secondo periodo Varese ha raggiunto il +14 con Hands e una schiacciata di Alviti, ma si è addormentata nei 4′ prima dell’intervallo: parziale di 2-14 di Pistoia e toscani in vantaggio alla pausa lunga 47-50.

Librizzi, Gray e Hands hanno costruito un parziale di 7-0 in apertura di terzo periodo per riportare Varese avanti. Dopo un temporaneo vantaggio di Pistoia, i padroni di casa hanno pienamente ripreso il controllo del match e con 11 punti consecutivi dello scatenato Alviti sono tornati a +12. Varese ha chiuso avanti 78-64 al 30′ e si è mantenuta sulla doppia cifra di vantaggio per gran parte dell’ultimo quarto. I liberi di Hands e Johnson hanno portato l’OJM sul 90-78 a meno di 3′ e mezzo dalla fine. Per assaporare la prima vittoria, però, i tifosi varesini hanno dovuto sopportare un po’ di paura finale. Christon e Silins hanno riportato rapidamente sotto Pistoia a suon di triple, quella del lettone è valsa il 96-93 a 23” dalla fine: i liberi di Hands e Fall, 6/6 in due, hanno però assicurato il successo a Varese.

Varese: Akobundu-Ehiogu 3, Harris 14, Alviti 29, Gray 14, Librizzi 11, Virginio NE, Assui N’Guessan NE, Fall 1, Hands 24, Johnson 6.

Pistoia: Benetti NE, Christon 16, Della Rosa 9, Anumba, Paschall 3, Rowan 20, Forrest 2, Boglio NE, Cemmi NE, Saccaggi 11, Silins 16, Brajkovic 18.

Foto: Pallacanestro Varese