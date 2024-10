Kyrie Irving vuole le Olimpiadi 2028, anche senza Team USA

Kyrie Irving ha disputato le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 con Team USA, vincendo la medaglia d’oro. La star dei Dallas Mavericks sperava di tornare ai Giochi quest’anno, ma è stato escluso dai 12 che sono volati a Parigi e hanno vinto il torneo olimpico. Irving non è rimasto impassibile di fronte a questa decisione, anzi: ha espresso amarezza per come vengono selezionati oggi i convocati degli Stati Uniti, a differenza di qualche anno fa quando una trentina di giocatori partecipavano ad un training camp per conquistarsi il posto in squadra.

Ma Irving non ha nascosto che vorrebbe giocare un’ultima volta alle Olimpiadi prima di ritirarsi. Nel 2028, quando i Giochi si svolgeranno a Los Angeles, Kyrie avrà 36 anni. L’obiettivo è quello di disputare le Olimpiadi con gli USA ma, secondo Sam Amick di The Athletic, se non dovesse essere nel giro della sua Nazionale il giocatore potrebbe decidere di vestire la maglia dell’Australia.

Irving è nato proprio in Australia nel 1992, a Melbourne, mentre suo padre giocava a basket per i Buleen Boomers. Per questo motivo ha anche il passaporto australiano, oltre a quello statunitense: il piccolo Kyrie Irving comunque non ha vissuto molto in Australia, tornando negli USA all’età di 2 anni. Il passaporto però gli permetterebbe di giocare con i Boomers, qualora la FIBA e USA Basketball dessero il loro benestare.

Nel 2012, Irving era già stato vicino a indossare la maglia dell’Australia per le Olimpiadi di Londra. Non se ne fece nulla, il giocatore aveva appena terminato la sua prima stagione in NBA, e 4 anni dopo era abbastanza forte da essere nei 12 di Team USA.