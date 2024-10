L’Olimpia Milano si spaventa ma regola Scafati

Givova Scafati 78 – EA7 Emporia Armani Olimpia Milano 83

(14-21, 23-15, 18-26, 23-21)

L’Olimpia Milano ritrova il successo in campionato dopo la figuraccia in EuroLega con lo Zalgiris.

Eppure al PalaMangano i meneghini rischiano grosso, specialmente nel secondo periodo, quando arriva un parziale di 15-1 in favore dei campani. Tornano i fantasmi per la truppa di Messina, ingolfata anche nella seconda frazione giocata in terra campana. A sbloccarla arriva Dimitrijevic che limita fortemente i danni al -1 (37-36) di fine primo tempo. Nella terza frazione salgono in cattedra Tonut e Brooks che riportano avanti l’EA7 e le regalano i canestri che servono a evitare un potenzialmente pericolosissimo finale in volata.

I lombardi sorridono parzialmente con due punti utili a restare nelle primissime posizioni in LBA, pur con una prestazione ancora lontana dalla perfezione, specialmente per quanto riguarda i leader Mirotic e Shields. Il tutto nell’attesa di Nico Mannion, il cui arrivo relegherà ancora di più ai margini i vari Bortolani (n.e.) e Flaccadori (4 minuti).

TABELLINI

Scafati: Gray 22, Sangiovanni, Zanelli 5, Ulaneo, Sorokas 1, Miaschi, Pinkins 10, Cinciarini 7, Stewart 20, Akin 13. Coach: Nicola.

Milano: Dimitrijevic 13, Bortolani, Tonut 9, Bolmaro 6, Brooks 22, Ricci 7, Flaccadori 1, Caruso 6, Shields 11, Mirotic 4, McCormack 4. Coach: Messina.

STATISTICHE COMPLETE