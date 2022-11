Capo d’Orlando-Ragusa rinviata per… mancanza di corrente

Giornata difficile per le squadre siciliane in Lega Nazionale Pallacanestro. A mezzogiorno a Trapani hanno dovuto sospendere il match perché si è rotto un canestro e non ha trovato il modo di ripararlo in tempo. Poche ore dopo, qualche chilometro più a Est, in provincia di Messina, a Capo d’Orlando, il match di Serie B con Ragusa non è nemmeno iniziato a causa di un guasto alla rete elettrica esterna.

Questo il comunicato stampa della formazione paladina:

Orlandina Basket comunica che il match valevole per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie B tra Infodrive Capo d’Orlando e Virtus Ragusa, originariamente in programma questo pomeriggio alle ore 18:00 presso l’Infodrive Arena, è stato rinviato a data da destinarsi a causa di un guasto alla rete elettrica esterna.

La gara sarà recuperata in data da destinarsi ma certamente non era quello che speravano i tifosi dell’Infodrive. E anche quelli della Virtus Ragusa, arrivati apposto dal sud della Sicilia per vedere la contesa tra le due compagini.

Naturalmente sono due coincidenze che capitano nello sport. Ci ha fatto sorridere il fatto che due gare, una di Serie A2 e una di Serie B, non si sono svolte nella stessa giornata.