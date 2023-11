Caso Josh Giddey, la NBA apre un’indagine per vederci chiaro

Alla fine il caso Josh Giddey è “uscito” dai social, dov’era scoppiato circa 48 ore fa. Il grande clamore che ha generato la presunta relazione del giocatore dei Thunder con una ragazza di 15 anni, sulla quale Giddey non ha voluto commentare, è arrivato fino ai piani alti della NBA. Il portavoce della Lega, Mike Bass, ha annunciato che sarà avviata un’indagine per chiarire la situazione intorno alla point guard di OKC.

Nel comunicato ufficiale si parla di “relazione inappropriata con una minore”. Negli USA la maggiore età è 21 anno, lo stesso Giddey li ha compiuti solo il mese scorso. L’età del consenso invece varia da Stato a Stato, in Oklahoma è di 16 anni. Nonostante non ci sia alcuna denuncia, e anzi le foto incriminate siano state condivise dalla stessa ragazza su Snapchat, la NBA può liberamente decidere di punire un giocatore per i comportamenti extra-campo. Per l’australiano potrebbe arrivare dunque una multa o peggio una sospensione di diverse partite.

