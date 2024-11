Napoli perde ancora: esonerato coach Igor Milicic

La Generazione Vincente Napoli in questa stagione è stata molto poco vincente, anzi per niente: dopo 8 partite, i partenopei sono ancora a quota zero punti. Questa sera gli azzurri hanno perso anche in casa contro Treviso, 69-84, rimanendo in partita per tre quarti ma crollando nell’ultimo. Per la dirigenza è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: per salvare la stagione, dopo essere già intervenuti sul mercato prendendo Ben Bentil e Erick Green (oggi out per infortunio), è stato esonerato coach Igor Milcic.

Milicic paga l’avvio da 0-8 in campionato nonostante l’anno scorso avesse vinto con Napoli il secondo trofeo della storia del club: la Coppa Italia. L’allenatore croato era alla guida della squadra proprio dall’estate 2023, l’anno scorso aveva portato i partenopei al nono posto in classifica da neopromossi.

L’annuncio è stato dato dall’AD Dalla Salda in conferenza stampa, dopo il KO contro Treviso. Nei prossimi giorni gli azzurri andranno alla ricerca della nuova guida tecnica: Cesare Pancotto, Attilio Caja e Marco Ramondino sono alcuni dei nomi che stanno circolando.