Slovenia, ecco i 16 pre-convocati per il Preolimpico: c’è Doncic, un’assenza a sorpresa

La Slovenia sarà la favorita alla vittoria del Preolimpico di Atene, dove affronterà un primo girone con Nuova Zelanda e Croazia e poi si incrocerà con il secondo girone, formato dai padroni di casa della Grecia, Egitto e Repubblica Dominicana. Poco fa coach Aleksander Sekulic ha diramato la lista preliminare di 16 convocati, che tra qualche settimana dovranno scendere a 12. Ovviamente c’è Luka Doncic, che proprio oggi esordirà nelle NBA Finals con i Dallas Mavericks.

La sorpresa è però l’assenza di Josh Nebo, che aveva ottenuto il passaporto sloveno qualche mese fa. Il centro del Maccabi Tel-Aviv, promesso a Milano per la prossima stagione, non appare tra i convocati tra i quali invece c’è l’altro naturalizzato Mike Tobey. Torna in Nazionale Vlatko Cancar, infortunatosi al crociato proprio con la Slovenia appena prima del Mondiale dell’anno scorso, unico altro NBA del roster dopo Doncic.

In lista anche un “italiano”: Aleksej Nikolic della Pallacanestro Brescia.

La lista completa: Luka Doncic, Klemen Prepelic, Jaka Blazic, Zoran Dragic, Mike Tobey, Vlatko Cancar, Aleksej Nikolic, Ziga Dimec, Gregor Hrovat, Edo Muric, Miha Cerkvenik, Tibor Mirtic, Luka Scuka, Bine Prepelic, Leon Stergar, Jan Span.