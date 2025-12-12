Chris Paul pronto a tornare in pista: due squadre su di lui

La carriera NBA di Chris Paul si appresta a riprendere.

CP3 chiuderà la sua esperienza da giocatore al termine della stagione ma al momento è senza squadra. Poche settimana fa è stato scaricato dai Los Angeles Clippers a causa di un presunto rapporto logoro con l’allenatore Tyronn Lue. Alla base della cacciata ci sarebbero le parole forti di Paul in merito al disastroso avvio di stagione della franchigia californiana.

In ogni caso il capitolo biancorosso è chiuso. Ma Paul è pronto a imbarcarsi in una nuova avventura, l’ultima, visto che ha annunciato il ritiro a fine stagione. Le pretendenti per l’ultimo ballo ci sono ed è lui stesso, a 40 anni, a poter sfogliare la margherita. Le due squadre più accreditate sono entrambe nuclei da playoff. In prima fila gli Houston Rockets, con un altro veterano come Kevin Durant e due giocatori ormai star come Amen Thompson e Alperen Sengun. Un gruppo a cui il fosforo e l’esperienza di CP3 servirebbero tantissimo, una situazione in cui poter dare l’ultimo assalto a quell’anello sempre sfuggito. Curiosamente Houston nella notte ha battuto proprio i Clippers, autori di una tragicomica rimessa nel finale con Nicolas Batum. La perfetta fotografia della loro stagione.

Un’altra opzione è quella dei Minnesota Timberwolves dove potrebbe sgravare Anthony Edwards da tanti compiti di playmaking, oltre a poter innestare lunghi come Gobert e Randle che hanno bisogno di qualcuno che crei per loro. Cosa che Paul nei tanti anni in NBA ha dimostrato di saperlo fare alla grande.