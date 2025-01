Clamoroso a Orzinuovi, Franco Ciani torna in panchina dopo un mese

È passato poco più di un mese dall’esonero di Franco Ciani da parte della Gruppo Mascio Orzinuovi, il 21 dicembre, quando la squadra aveva comunque un record positivo di 9-8. Con le redini in mano al suo vice, Simone Bianchi, la situazione è però solo peggiorata: sono arrivate 6 sconfitte di fila e ora la formazione lombarda è 15° con un record di 9-14. Ecco che quindi la proprietà ha preso una decisione drastica quanto sorprendente: richiamare Ciani.

A riportare la notizia è stato SuperBasket questa mattina, il tecnico tornerà sulla panchina di Orzinuovi già mercoledì per la gara contro Livorno. Spenti quindi i rumors che sembravano portare a Meo Sacchetti, ma non è da escludere comunque l’avvicendamento dell’ex allenatore alla Gruppo Mascio in qualità di Direttore Tecnico.