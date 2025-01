Jimmy Butler ai Suns, i Chicago Bulls possono fare da facilitatori nella trade

Secondo recenti indiscrezioni, i Phoenix Suns stanno valutando una complessa operazione di mercato che coinvolgerebbe più squadre, con l’obiettivo di portare Jimmy Butler in Arizona. Una ipotesi di scambio a cinque squadre, delineata da Kevin O’Connor, vedrebbe i Suns, i Bulls, i Bucks, gli Heat e i Pistons coinvolti in un’ampia ristrutturazione dei roster. In questo scenario, Bradley Beal si trasferirebbe ai Chicago Bulls, Zach LaVine ai Milwaukee Bucks, Jimmy Butler ai Phoenix Suns, mentre Khris Middleton e Pat Connaughton approderebbero ai Miami Heat, e Bobby Portis ai Detroit Pistons.

Si tratta solo di un’ipotesi del giornalista, ma i Bulls potrebbero davvero essere coinvolti nella trade per Butler nel ruolo di facilitatori. Lo ha riportato Brian Windhorst, che ha parlato proprio della possibilità che i Bulls si prendano carico del contratto di Bradley Beal cedendo nello stesso cambio Zach LaVine, sul mercato ormai da oltre un anno ma senza acquirenti. Ovviamente, per il disturbo, Chicago verrebbe ricompensata con delle scelte al Draft.

Ovviamente più uno scambio è ampio, più è articolato e di difficile realizzazione. I Suns superano la seconda soglia del salary cap, il che limita loro la possibilità di aggregare salari nelle trade. Inoltre, la clausola no-trade di Bradley Beal aggiunge un ulteriore livello di difficoltà, sebbene ci siano speculazioni sul fatto che potrebbe rinunciarvi per unirsi a una squadra competitiva (cosa che al momento i Bulls comunque non sono).

LaVine, che in questa stagione sta mantenendo 24.0 punti di media, guadagnerà 48.9 milioni di dollari nella prossima stagione: poco meno di Beal, che invece è sotto contratto fino al 2027 e il prossimo anno percepirà 53.6 milioni di dollari.