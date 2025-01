Napoli, ecco il rinforzo salvezza: preso il centro John Egbunu!

Trapela ottimismo in casa Napoli dopo il primo blitz esterno stagionale in quel di Treviso (78-90). La squadra ha reagito egregiamente alla partenza inaspettata di Ben Bentil, su cui il Lyon ha esercitato la clausola di rilascio per club Eurolega. La dirigenza partenopea si è subito mossa per ricalibrare la fisicità del roster e ha messo le mani su John Egbunu, centro nigeriano finora militante nel Breogan (Serie A spagnola) con un trascorso in Italia a Varese nel 2021.

L’annuncio è atteso nelle prossime ore ma la trattativa è già conclusa.

Egbunu è un centro di 208 cm per 110 kg dotato di un buon atletismo.

Dopo l’esperienza positiva in LBA a Varese (circa 11 punti e 9 rimbalzi di media), ha performato in A1 turca con Gazientep mantenendo pressoché numeri simili. Nella scorsa stagione è stato tesserato da Lyon Villerbaune con cui ha esordito in Eurolega, prima di passare in Cina (Ningbo Rockets e Shangai Sharks).

All’inizio della stagione 24/25 è stato ingaggiato da Rio Breogan senza mai brillare particolarmente; minutaggio non elevato, causato soprattutto dall’ascesa del pari-ruolo Jordan Sakho nelle gerarchie.

Egbunu torna in Italia per rilanciarsi in un campionato a lui familiare. E’ un player dotato di un telaio tecnico non eccellente, ma si configura come un ottimo rimbalzista, bloccante e difensore del pitturato.

Coach Valli avrà una valida alternativa a Leo Toté sotto le plance, alla caccia di un obiettivo salvezza che fino a un mese fa sembrava essere una mission impossible. Napoli, attualmente, è a pari punti con Scafati, Pistoia e Cremona a quota 8: dopo una partenza depressa il club del Vesuvio sembra aver trovato finalmente l’equilibrio e punta ad essere la mina vagante di questo girone di ritorno!

