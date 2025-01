Clamoroso Kings, si tratta la cessione di De’Aaron Fox che ha già in mente una destinazione

Mentre tutti parlano di Jimmy Butler, una star che potrebbe cambiare maglia nei prossimi giorni è invece De’Aaron Fox. La point guard dei Sacramento Kings non ha rinnovato il contratto che scadrà quindi nel 2026, quando sarà restricted free agent. Secondo quanto riportato da Shams Charania, i Kings starebbero iniziando a trattare la cessione di Fox con le squadre interessate, con l’obiettivo di scambiarlo entro la trade deadline del 6 febbraio.

Fox avrebbe già una destinazione “in mente”, anche se Charania non ha specificato quale: ha solo detto che non sono i Los Angeles Lakers, squadra che per blasone sarebbe stata accostata rapidamente al giocatore. Marc Stein ha aggiunto che anche gli Houston Rockets sono una destinazione improbabile per Fox: i texani vorrebbero mantenere il proprio core invariato, visto anche il secondo posto nella Western Conference.

Secondo James Ham, la destinazione preferita di De’Aaron Fox sarebbero i San Antonio Spurs dove, nonostante un record di 20-23 al momento, potrebbe formare un duo letale con Victor Wembanyama. Su ciò che i Kings potranno chiedere in cambio peserà ovviamente l’unico anno di contratto restante al giocatore, che non è quindi un investimento a lungo termine, almeno allo stato attuale delle cose.

JUST IN: The Sacramento Kings are expected to open up talks to potentially deal All-Star De’Aaron Fox ahead of Feb. 6 trade deadline, sources tell ESPN. There will be plenty of suitors, but it’s believed that Fox has a target destination in mind ahead of 2026 free agency. pic.twitter.com/Oh3fXgZjm3

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 28, 2025