Negli ultimi mesi sembrava che la corsa a tre città per ospitare le Final Four di EuroLeague del 2024-25 fosse ormai definita: Barcellona, Belgrado e Abu Dhabi erano le tre principali candidate a ospitare l’evento.

Tuttavia, secondo Mihalis Stefanou di Eurohoops, la città catalana non è più un’opzione per ospitare le prossime Final Four di EuroLeague, dopo Kaunas nel 2023 e Berlino nel 2024. Abu Dhabi e Belgrado, quindi, restano le due migliori candidate a vincere la gara.

Abu Dhabi sarebbe una scelta del tutto innovativa, visto che la Final Four di EuroLeague non è mai stata ospitata lontano dal Vecchio Continente. Creerebbe sicuramente un precedente per le prossime edizioni.

D’altra parte, Belgrado ha ospitato le Final Four di EuroLeague due volte negli ultimi sei anni: nel 2018, quando vinse il Real Madrid, e nel 2022, con l’Anadolu Efes come vincitore. L’Arena di Belgrado ha ospitato anche la Final Four della Basketball Champions League del 2024, giocata per la prima volta in assoluto con un vetro a LED.

According to latest info it seems that Barcelona is NO longer an option for hosting #Euroleague Final 4 this season.

Belgrade & Abu Dhabi are the main contenders. pic.twitter.com/uIIe6Vfthj — Mihalis Stefanou 🏀 (@mstef80) September 18, 2024

Stiamo a vedere se alla fine Abu Dhabi ospiterà le Final Four di EuroLega o se alla fine la spunterà ancora una volta Belgrado.

