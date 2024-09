CLAMOROSO! Si ritira Adrian Wojnarowski

Adrian Wojnarowski non è un giocatore ma è comunque uno dei volti più noti del panorama NBA. E ora ha deciso di ritirarsi.

Parliamo del giornalista specializzato nel basket più noto a livello planetario. Un insider che per 37 anni ha raccontato la NBA, lanciando migliaia di indiscrezioni, sempre vincenti. Il più grande esperto di mercato NBA di ogni epoca ha deciso di lasciare il giornalismo. Negli ultimi sette anni a ESPN con un contratto milionario, precedentemente aveva lavorato per Yahoo! Sports. Ora la fine dell’esperienza giornalistica.

Neanche stavolta qualcuno è riuscito ad anticiparlo: la notizia dell’addio l’ha comunicata lui stesso tramite i suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrian Wojnarowski (@wojespn)

Allo stesso modo è arrivata la notizia del suo nuovo incarico. Woj sarà il general manager del settore cestistico dell’università di St. Bonaventure. Si tratta dell’ateneo dove l’ormai ex giornalista si è laureato nel 1991 e che ha sempre seguito con interesse. Recentemente aveva anche promosso una raccolta fondi in favore del college dove sta per iniziare il suo nuovo capitolo professionale. Wojnarowski, dunque, si ritira dal mondo del giornalismo e dalla NBA ma resterà nel panorama della pallacanestro.