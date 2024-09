Il mondo NBA commenta il dibattito fra Donald Trump e Kamala Harris

Le elezioni presidenziali degli Stati Uniti si terranno a metà Novembre. La sfida sarà fra il candidato repubblicano Donald Trump e la vice-presidente uscente Kamala Harris, scesa in campo per i democratici dopo il ritiro di Joe Biden.

Nelle scorse ore ABC ha trasmesso in diretta il primo confronto fra i due candidati. Un dibattito che ha interessato tutto il mondo, compresi i giocatori NBA e le giocatrici WNBA. Poche ore dopo, la Harris ha ricevuto l’endorsement della pop star Taylor Swift, un vero e proprio fenomeno planetario della musica. Il post della cantante ha ricevuto il “like” di Caitlin Clark, giocatrice generazionale con un seguito enorme. Il “mi piace” è stato ripreso subito dalla stampa statunitense ed è un chiaro segnale dell’appoggio alla Harris da parte della giocatrice delle Fever. Due sostegni così importanti al giorno d’oggi possono fare la differenza, specialmente nell’indirizzare i voti dei giovani.

Anche Jordan Clarkson ha seguito con interesse il dibattito, chiedendo una opinione ai suoi followers su X. La maggior parte degli utenti concordano sulla “vittoria” ideale di Kamala Harris in questo confronto, pur non mancando i sostenitori di Trump e chi si dice deluso da entrambi.

who you think winning this debate tho? — Jordan Clarkson (@JordanClarksons) September 11, 2024

Fra chi, invece, ha esposto molto chiaramente la sua opinione c’è Evan Turner. L’ex Sixers ha invitato chiunque abbia intenzione di votare per Trump a stargli lontano, aggiungendo poi in risposta a un utente: “Se voti per lui, se un idiota”.