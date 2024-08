A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica di aver raggiunto un accordo di durata annuale per la stagione di LBA 2024/25 con l’ala americana Eric Paschall.

Nato a Tarrytown nello stato di New York 28 anni fa, 198 centimetri, arriva a Pistoia avendo alle spalle una carriera universitaria, ed in Nba, di altissimo livello: rispondendo alla chiamata del presidente Ron Rowan farà il suo debutto in Europa con la voglia di mettere in mostra le sue grandi qualità tecniche.

Dopo aver fatto vedere già ottime cose nei tre anni alla Dobbs Ferry High School, si trasferisce nel 2013/14 alla St. Thomas More School per concludere il proprio percorso che lo lancia verso il college. In Ncaa parte con i Fordham Rams nel 2014/15 chiudendo l’annata da esordiente con 27 partite disputate a 31’ e 15.9 punti di media a gara col 42% da 2.

Con questi numeri arriva il trasferimento ad un college ancora più prestigioso come quello di Villanova dove vi rimane per tre anni, diventando uno dei pilastri della squadra trovando un minutaggio sempre più ampio (è passato dai 22’ della prima annata ai 36’ dell’ultima) facendo vedere grandi doti fisiche e cogliendo il traguardo della vittoria nel campionato Ncaa nel 2018.

Questo percorso universitario di alto livello lo porta ad essere scelto al Draft Nba 2019 con la 41° scelta assoluta da parte dei Golden State Warriors. E la sua prima stagione a San Francisco, al fianco di talenti come Curry, Thompson, Green e tanti altri, è da incorniciare anche se interrotta a marzo dallo stop dei campionati causa Covid: gioca 60 match con 14 punti di media, 4.6 rimbalzi e 2.1 assist figurando nel quintetto dei migliori rookie di tutta la stagione Nba.

La stagione successiva, ancora in canotta Warriors, produce 9.5 punti di media in 40 uscite e, al termine di quel campionato Nba, decide di cambiare aria sposando la causa degli Utah Jazz: scenderà in campo in 62 occasioni fra regular season e playoff con 5.8 punti frutto del 49% da 2 e del 37% da 3. La sua ultima avventura è stata a Porto Rico con i Leones de Ponce dove ha prodotto 13.4 punti in 29’ di utilizzo medio aggiungendoci anche tre assist.

«Ho deciso di venire in Europa per rilanciare la mia carriera e ricominciare a giocare – sono le prime parole di Paschall nella sua avventura pistoiese – sono entusiasta di unirmi alla squadra e apprezzo particolarmente il presidente Ron Rowan per avermi dato questa opportunità. Mi aspetto che questa squadra vinca e che io, come giocatore, aiuti la squadra a vincere crescendo insieme come gruppo coeso e unito. Penso che questa stagione sarà divertente e lo diventa ancora di più quando riesci a cogliere dei successi importanti. Ai tifosi di Pistoia posso semplicemente dire che vedranno un giocatore che gioca duro, che ogni giorno va in campo per vincere e che farà delle giocate emozionanti».

«Non posso che essere felice di sapere che Eric Paschall sarà con noi – afferma il coach di Estra Pistoia Basket, Dante Calabria – stiamo parlando di un campione Ncaa con Villanova ed è stato membro della squadra dei migliori rookie nell’anno del debutto in Nba. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera affinché ci possa aiutare a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi».

«Siamo molto contenti che un giocatore del calibro di Eric venga a Pistoia – aggiunge il presidente di Estra Pistoia Basket 2000, Ron Rowan che ha seguito la trattativa negli ultimi giorni – ha giocato, e vinto, in una squadra importante del campionato Ncaa come Villanova e poi con i Golden State Warriors dove è stato inserito nel primo team dell’anno di tutti i rookie presenti in quella stagione di Nba, classificandosi poi al sesto posto come “Rookie of the year”. Ci aspettiamo che Eric sia un giocatore molto importante per la nostra squadra in vista del prossimo campionato».

Fonte: ufficio stampa Pistoia Basket

