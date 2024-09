Com’è andata la prima partita di Alessandro Gentile con l’Urania Milano?

Nella serata di ieri si è disputata anche la prima partita della stagione regolare di Serie A2 dell’Urania Milano, di fronte ai meneghini c’era la Fortitudo Bologna, che partiva favorita. La squadra di coach Villa ha però ribaltato il pronostico, vincendo nettamente 94-78 grazie soprattutto ai 20 punti di Andrea Amato. Ma il match è stato anche l’occasione per vedere l’esordio di Alessandro Gentile con l’Urania: l’ex capitano dell’Olimpia Milano è tornato in A2 in estate, dopo la scorsa stagione disputata nella massima serie a Scafati. Si tratta della seconda esperienza di Gentile in cadetteria, dopo quella durata pochi mesi a Udine, nella seconda parte della stagione 2022-23.

Gentile ha avuto subito un impatto sulla serie cadetta: ha segnato 16 punti con 5 rimbalzi in 29′, secondo miglior marcatore di Milano dopo Amato. L’azzurro ha tirato 7/12 dal campo e 2/4 ai liberi, chiudendo con 18 di valutazione. Un ottimo esordio che forse dimostra come Alessandro Gentile appartenga a una categoria superiore all’A2, nonostante i non esaltanti ultimi anni tra Varese, Brindisi, Udine e Scafati.

Tra le fila dell’Urania da segnalare anche la prima partita in rossoblu di Ike Udanoh, veterano ex Cantù, Avellino, Venezia e Trieste: il 35enne americano ha segnato 7 punti con 7 rimbalzi.

Grande delusione invece per la Fortitudo, squadra candidata alla promozione: la Effe ha inseguito per tutta la gara, trovando segnali positivi da Deshaun Freeman (21 punti e 10 rimbalzi) e Riccardo Bolpin (14 punti).