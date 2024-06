Come sono andati gli ascolti TV di gara-1 tra Virtus Bologna ed EA7 Milano?

Le finali scudetto di LBA 2023-24 tra le due le superpotenze del basket italiano, Virtus Segafredo Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano, hanno subito ottenuto un ottimo ascolto sui canali free di Warner Bros. Discovery e in simulcast Eurosport 1. Gara-1 di ieri sera, giovedì 6 giugno, è infatti stata vista da 385.000 spettatori per uno share del 2,2% sul pubblico nazionale e un picco d’ascolto di 608.000 amr.

I match di Gara-2 (sabato 8 giugno alle 20:30) e Gara-3 (martedì 11 giugno alle 20:30) delle LBA Finals Unipolsai 2024 saranno disponibili in chiaro su NOVE e DMAX, in simulcast su Eurosport e in streaming su Discovery+. Con la telecronaca di Mario Castelli e Andrea Meneghin, Giulia Cicchinè e Guido Bagatta racconteranno a bordocampo l’eterna sfida tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, giunte in finale per il quarto anno consecutivo.

NOVE è al canale 9 del digitale terrestre e Tivù Sat, 145 di Sky

DMAX è al canale 52 del digitale terrestre, 28 Tivù Sat e 170 di Sky

I canali EUROSPORT sono disponibili su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels

Fonte: Warner Bros Discovery

Leggi anche: Gara-1 Bologna-Milano, Belinelli ha spaccato il vetro di una porta?

Kyrie Irving fa spostare i giornalisti durante il riscaldamento di gara-1 delle NBA Finals, ma sono Mamoli e Soragna!