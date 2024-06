Kyrie Irving fa spostare i giornalisti durante il riscaldamento, ma sono Mamoli e Soragna!

Gara-1 non è sicuramente andata come Kyrie Irving sperava, vista la netta sconfitta al TD Garden firmata soprattutto Kristaps Porzingis e Jaylen Brown. Il pubblico di Boston non è ovviamente stato gentile con lui, visto che lo ha fischiato per tutto il corso del match per via delle polemiche del passato quando indossava la maglia dei Nets, oltre che per il suo burrascoso addio ai Celtics. Ma nel pre-partita Irving ha avuto anche qualche “problema” con i giornalisti.

In un video postato sui social si vede uno spazientito Irving chiedere ad alcuni giornalisti di spostarsi perché stavano facendo il collegamento pre-partita un po’ troppo vicini a dove lui si stava riscaldando.

Un siparietto reso comico dal fatto che quei due giornalisti fossero proprio italiani, in particolare si trattava di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna di Sky Sport. L’ex giocatore azzurro ci ha scherzato su sui social, postando il video della ripresa frontale con la faccia scocciatissima di Kyrie Irving.