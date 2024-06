Colpo Monaco: MAXI rinnovo triennale per Mike James

Va verso un rapido epilogo la telenovela sul futuro di Mike James, in scadenza di contratto con l’AS Monaco. Nonostante qualche rumors lo volesse lontano dal Principato, James non si muoverà: come riportato dal francese BeBasket si legherà anzi per altri 3 anni al Monaco con uno stipendio complessivo di 9 milioni di euro.

Un vero colpaccio per il Monaco, che si assicura quindi la permanenza del miglior marcatore All-Time di EuroLega ed MVP dell’ultima stagione regolare europea. Con questi maxi stipendio, Mike James diventerà il secondo giocatore più pagato d’Europa dietro il solo Shane Larkin, che all’Efes percepisce circa 4 milioni di euro a stagione. Si va così a comporre un backcourt stellare per il Monaco, che nella prossima stagione oltre alle conferme di James e Okobo aggiungerà Nick Calathes.

Ora James e il Monaco sono attesi dalle finali del campionato francese contro il Paris Basketball: per ora la serie, dopo le prime due gare nel Principato, è sull’1-1.