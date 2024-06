Trento, doppia aggiunta per aprire il mercato italiani dopo l’addio di Alviti

Nella giornata di ieri l’Aquila Basket Trento aveva annunciato la rescissione consensuale con Davide Alviti, reduce dalla miglior stagione in carriera con 10.9 punti di media in LBA. In queste ore però la formazione bianconera ha dato un’importante accelerata a due trattative che stava portando avanti da un po’: quelle per Andrea Pecchia e Jordan Bayehe, come riportato da Superbasket.

Per Pecchia sarebbe tutto fatto: l’azzurro arriverà dopo una stagione così così a Cremona, con 7.0 punti di media, e ritroverà Paolo Galbiati, suo coach nelle giovanili di Milano e alla Vanoli due anni fa.

In arrivo come detto anche Bayehe, cercato da Sassari e Virtus Bologna: il camerunese di formazione italiana ha disputato un’ottima stagione personale a Brindisi, con 8.5 punti e 5.2 rimbalzi di media in campionato. Bayehe prenderà il posto di Paul Biligha, che lascerà Trento dopo un solo anno per avvicinarsi a Milano (Brescia? Varese? Cremona?).

È così virtualmente completo il parco italiani di Trento per la stagione 2024-25: oltre a Pecchia e Bayehe, ci saranno infatti le conferme del capitano Toto Forray e di Quinn Ellis, più l’aggiunta del giovanissimo Saliou Niang, classe 2004 già protagonista nella Next Gen Cup.