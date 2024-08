Cosa sappiamo dell’interesse dei Lakers per Luka Doncic?

I Los Angeles Lakers si stanno posizionando strategicamente per un futuro senza LeBron James mettendo gli occhi su Luka Doncic, atleta dei Dallas Mavericks. Secondo il giornalista NBA Kevin O’Connor di The Ringer, i Lakers stanno pensando al futuro, considerando il potenziale ritiro di LeBron, che compirà 40 anni a dicembre.

L’inseguimento di Doncic arriva in un momento in cui i Mavericks stanno vivendo un successo significativo, avendo recentemente raggiunto le Finals NBA e rafforzato il roster per supportare al meglio la loro giovane stella. Nonostante questi miglioramenti, O’Connor ha sottolineato che i Lakers stanno preservando le loro future scelte al draft, segnalando la riluttanza a sacrificare la stabilità a lungo termine per guadagni immediati durante gli ultimi anni della carriera di LeBron.

“I Lakers hanno puntato gli occhi su Luka Doncic in futuro… Ma i Lakers potrebbero non scambiare le loro scelte future… Non stanno andando all-in come ci si aspetterebbe che molte squadre facciano con LeBron James”.

