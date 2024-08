Aaron Gordon, sulla maglia il tributo per il fratello scomparso Drew

Lo scorso maggio è venuto tragicamente a mancare Drew Gordon, fratello di Aaron ed ex giocatore della Dinamo Sassari, tra le altre. La notizia è stata devastante per la famiglia Gordon e per il mondo del basket in generale, improvvisa nella sua crudezza.

Così Aaron Gordon ha deciso di onorare il fratello scomparso nella prossima stagione, cambiando numero di maglia: non più il #50, che indossava da quando è arrivato a Denver, bensì il #32.

Drew Gordon ha indossato il #32 anche nella sua prima esperienza a Sassari, oltre che al college con i New Mexico Lobos, all’Avtodor, al Lokomotiv Kuban, allo Zenit San Pietroburgo e anche nell’ultima parentesi in Cina nella stagione 2022-23.

Aaron Gordon (@Double0AG) is switching from No. 50 to No. 32 for the #Nuggets to honor his late brother and former pro player Drew Gordon, who passed away earlier in May. Drew used to wear No. 32.

Number last worn by Jeff Green in 2023. #NBA pic.twitter.com/7h7LzSOWlI

— Etienne Catalan (@EtienneCatalan) August 26, 2024