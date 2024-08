Sengun è CONVINTO: “Obradovic non può allenare in NBA perché…”

Intervenendo a “Sunday Chat with Fatih Altayli”, il centro degli Houston Rockets, Alperen Sengun, ha affrontato vari argomenti, tra cui i contrasti tra gli stili di allenamento in Europa e nell’NBA parlando anche di Obradovic.

“Due stili diversi. In Europa gli allenatori sono pazzi. Gridano e urlano. In America non esiste una cosa del genere”, sottolineando l’intensità degli allenatori europei rispetto all’approccio più riservato dell’NBA, dove giocatori come LeBron James e Stephen Curry incutono un rispetto che scoraggia le urla degli allenatori.

Sengun ha anche espresso la convinzione che uno stile di allenamento come quello di Zeljko Obradovic non sarebbe efficace nell’NBA a causa della maggiore influenza dei giocatori.

“Non funzionerebbe. Non potrebbe comportarsi in quel modo. I giocatori non lo tollererebbero. Non può fare quello che fa qui. Qui è molto diverso”, ha spiegato Sengun.

Insomma, diciamo che è quello che spesso si dice di alcuni coach europei come Zelimir oppure Ergin Ataman, due fenomeni nel Vecchio Continente, che però non hanno mai allenato oltreoceano. Altri come Sergio Scariolo ed Ettore Messina, per esempio, sono diventati grandi anche in NBA, vincendo dei titoli da assistant coach, rispettivamente dei San Antonio Spurs e dei Toronto Raptors.

