Il figlio di Micheal Ray “Sugar” Richardson giocherà nella Fiorentina

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Amir Richardson dallo Stade de Reims, figlio di Micheal Ray “Sugar” Richardson, ex Virtus Bologna, Forlì e Livorno.

L’americano che fu della Knorr Virtus Bologna è uno di quelli che vinse la Coppa delle Coppe nel 1990, oltre che la Coppa Italia di quell’anno e dell’anno precedente. “Sugar” è uno di quei giocatori statunitensi che hanno lasciato un segno nel nostro campionato e nel nostro sport e vedere il figlio giocare di nuovo in Italia è una cosa molto bella.

Il classe 2002 ha cittadinanza americana, ma anche francese e marocchina e ha scelto proprio il Marocco con cui ha appena vinto un bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Stiamo a vedere se avremo modo di rivedere Micheal Ray “Sugar” Richardson in Italia, magari a vedere suo figlio a Firenze contro il Bologna Calcio, visto che Forlì e Livorno non giocano in Serie A. Qualora dovesse succedere, siamo certi che tornerebbe a vedere anche la sua Virtus Bologna alla Virtus Segafredo Arena.

Leggi anche: Come sarà composto il roster di Team USA alle Olimpiadi del 2028 a Los Angeles?

Cos’hanno intenzione di fare gli Warriors con Steph Curry?