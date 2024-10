Cremona combatte fino alla fine ma è la Virtus Bologna a vincere

Vanoli Cremona – Virtus Bologna 69-74

(20-15; 17-17; 17-23; 15-19)

Vittoria di misura della Virtus Bologna in casa della Vanoli Cremona grazie alla coppia Polonara-Cordinier mentre alla Vanoli non sono bastati i 20 punti di Jones e i 12 con 6 rimbalzi di Lacey.

1° tempo

Avvio di partita equilibrato, con Grazulis a firmare tutti i primi punti dei bianconeri, mentre dall’altra parte del campo, sono i centri da lontano di Davis e Jones a lanciare la Vanoli sul 9-5. Successivamente, la Segafredo innesca il proprio capitano Belinelli, ma Eboua e Jones dall’arco spingono sul +5 i padroni di casa, prima che Lacey ribatta a Tucker con lo scambio di bombe che sigilla i 10’ iniziali sul 20-15.

Dopo alcune folate di Booth e Nikolic per il +6 lombardo, Polonara e Clyburn mostrano il loro talento sulle due metà campo, ma le accelerazioni di Davis non permettono il sorpasso ospite (29-23). Una gran schiacciata di Cordinier e i liberi realizzati dal neoentrato Akele sembrano accendere Bologna, che invece non riesce a mettere un freno in difesa ai tiratori Jones e Lacey, scivolando sul 35-27. Al termine del tempo, un altro flash di Cordinier e una bomba di Morgan rimettono maggior equilibrio nel match, per il 37-32.

2° tempo

La ripresa inizia con il piede giusto per i bianconeri che, sfruttando i rimbalzi offensivi di Polonara e Diouf, si riportano sul -1; tuttavia, cinque punti in un amen di Jones e un gioco da tre punti di un ottimo Nikolic ridanno il margine alla Vanoli (47-41). La Segafredo sale però poi di livello e piazza un break di 2-12, ispirato ancora da Diouf e un super Polonara – autore della schiacciata del primo sorpasso del match sul 47-48 – e concluso dalle giocate individuali di Clyburn. I tre liberi di Jones del 52-53 scuotono Cremona, che poi chiude sotto di una lunghezza a seguito del botta e risposta al ferro tra Diouf e Booth (54-55 dopo 30’).

Le triple di Polonara, Belinelli e Hackett sembrano dare il giusto scatto alla Virtus in avvio di quarto periodo (annullando così gli effetti delle accelerazioni di Zampini e Nikolic), ma le bombe di Davis e Lacey pareggiano ancora i conti a quota 64 a meno di 4’ dal termine. Successivamente, Bologna è più lucida nel muovere bene il pallone con Clyburn a finalizzare al ferro e a creare per le incursioni vincenti di Cordinier e Diouf, prima che Lacey piazzi il jumper del 69-72 a 46” dal termine. Nelle azioni finali, comunque sia, la Virtus è brava a giocare il cronometro e a guadagnare e segnare i liberi di Morgan del +5 che chiudono la contesa. Finisce 69-74.

Cremona: Jones 20, Davis 15, Lacey 12.

Virtus Bologna: Cordinier 12, Polonara 12, Clyburn 10.

QUI trovi le stats complete del match.