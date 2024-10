EA7 Milano, alle assenze si aggiunge anche quella di Ettore Messina

Questa sera l’Olimpia EA7 Milano affronterà la Ge.Vi Napoli all’Unipol Forum, alla ricerca di una vittoria per superare almeno parzialmente il brutto KO in EuroLega contro l’Efes. I biancorossi in queste prime settimane di stagione sono stati vittima di diversi infortuni, e questa sera avranno ben 3 assenze: Fabien Causeur, Ousmane Diop e David McCormack. Josh Nebo, out da quasi un mese, tornerà a disposizione ma con minutaggio ridotto. Leandro Bolmaro non è infortunato, ma sarà in tribuna per turnover. Alla lista degli assenti si è aggiunto nelle ultime ore perfino Ettore Messina.

Come comunicato dal club, Messina è caduto vittima di un’otite e non sarà in panchina contro Napoli. Al suo posto, a guidare la squadra ci sarà Mario Fioretti.