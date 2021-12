CSKA Mosca, è già separazione con Kenneth Faried

A ottobre il CSKA Mosca aveva messo a segno, sulla carta, un colpaccio per l’Eurolega: aveva firmato Kenneth Faried. Da qualche anno lontano dalla NBA, il lungo americano per qualche stagione era stato un ottimo elemento nella Lega americana con i Denver Nuggets, prima di finire in Cina. Era lecito dunque pensare che Faried sarebbe stato un fattore nel CSKA, cosa che però non è stato. Poco fa il club russo ha annunciato la risoluzione consensuale con lo statunitense dopo appena poco più di due mesi.

L’avventura di Faried al CSKA si conclude con 7 partite di Eurolega disputate a 2.3 punti e 2.4 rimbalzi di media, in un ruolo decisamente di secondo piano (poco più di 7′ a partita). La migliore gara è stata quella da 6 punti e 5 rimbalzi in 15′ contro il Maccabi.