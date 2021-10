EuroLega, colpaccio del CSKA Mosca: sotto canestro arriva Kenneth Faried

Colpaccio di mercato del CSKA Mosca che potrebbe cambiare gli equilibri dell’EuroLega.

La squadra russa è corsa ai ripari dopo l’infortunio di Nikola Milutinov nel corso del match contro Milano. Il nuovo lungo del CSKA risponde al nome di Kenneth Faried.

The Manimal ha giocato in NBA dal 2011 al 2019 con Denver Nuggets, Brooklyn Nets e Houston Rockets. Poi l’avventura in Cina e la firma in Portorico con i Leones de Ponces, lasciati per accettare la proposta del CSKA.

💣 Настоящая БОМБА 💣 Состав команды пополнил центровой Кеннет Фарид! Подробности уже тут ➡️ https://t.co/xzYsip7KXv pic.twitter.com/W0PNlsigWA — CSKA Moscow (@cskabasket) October 9, 2021

Miglior rimbalzista di sempre nella storia della NCAA, protagonista di una carriera con oltre 11 punti di media in NBA, Faried a 32 anni può essere ancora uno che sposta gli equilibri in Europa. Staremo a vedere se riuscirà subito a incidere nella sua prima esperienza nel Vecchio Continente.