Dal Villareal al basket? Forse… L’incredibile storia di Etienne Capoue

Etienne Capoue è un calciatore francese che in carriera ha indossato le maglie di Tolosa, Tottenham, Watford e Villareal.

Attualmente è svincolato e allora ha deciso di tenersi in forma in un modo particolare, in attesa della chiamata di qualche squadra. Ha svolto tutta la preparazione con il CB L’Eliana. Cosa c’è di strano? L’Eliana non è una squadra di calcio ma di basket, si trova nell’area di Valencia e milita nella quarta serie spagnola.

Capoue, dunque, è rimasto vicino all’ultima città in cui ha giocato e ha ritrovato lo sport che amava da bambino, la pallacanestro. E sembra che ci stia prendendo gusto: prima qualche allenamento, poi le amichevoli e infine l’esordio “semi-ufficiale”. Il calciatore, infatti, ha debuttato nella Lliga Valenciana, competizione che precede l’inizio vero e proprio della stagione. L’Eliana ha perso 70-75 con il Castellò ma Capoue è andato a referto con 5 punti. Al momento non è stato tesserato ufficialmente ma potrebbe essere questa la sua strada se le chiamate dal mondo del calcio dovessero tardare ulteriormente. Nel frattempo sabato 28 Settembre c’è un altro confronto, in casa dell’EB Vila-Real. Vedremo se Capoue convincerà lo staff tecnico e si convincerà ulteriormente a indossare la maglia de L’Eliana per tutta la stagione.

Una storia che ricorda molto quella di Rodrigo Palacio, anche se l’ex attaccante dell’Inter ha prima annunciato il ritiro dal calcio e poi ha iniziato a dominare nelle minors lombarde.

Fonte: Cronache / Relevo