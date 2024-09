Billy Baron trova finalmente squadra e vola lontano dall’EA7 Milano

Arrivato all’EA7 Milano nell’estate 2022, nei suoi primi mesi in biancorosso Billy Baron sembrava destinato a diventare un perno del roster meneghino. Sfortunatamente per lui e per Ettore Messina, vari infortuni ne hanno compromesso l’affidabilità nelle ultime due stagioni: l’americano ha disputato in totale 5 partite nella scorsa stagione, fermandosi ancora nei Playoff dopo essere rientrato proprio sul finire della stagione regolare italiana. Ragionevole aspettarsi non ci fosse la fila per Baron, visto l’ultimo anno: il giocatore, che a dicembre compirà 34 anni, ha così accettato un’offerta dalla Cina da parte degli Shanghai Sharks, come riportato da BasketNews.

Billy Baron lascia così Milano e i palcoscenici europei dopo tante stagioni ad alto livello, soprattutto con Stella Rossa e Zenit San Pietroburgo, prima dell’Olimpia. L’americano in Italia ha vinto gli ultimi due Scudetti, ora proverà a mettere in bacheca qualche trofeo anche in Cina. Nel campionato cinese, Baron ritroverà anche Thomas Heurtel, che da pochi giorni è diventato un giocatore degli Shenzhen Leopards dopo diverse stagioni in Russia allo Zenit.