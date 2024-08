Dallas Mavericks, Jason Kidd presenta Klay Thompson: “Con lui vinceremo il titolo”

Jason Kidd ha parlato del recente arrivo ai Dallas Mavericks di Klay Thompson.

Secondo il coach dei Mavs, la firma dell’ex Warriors è la mossa decisiva per portare la squadra alla vittoria del titolo NBA.

Ho chiesto a Klay di essere semplicemente se stesso, faremo di tutto per facilitarlo nel suo inserimento. Sono convinto che porti qualcosa che ci mancava, è uno che non ha paura di prendersi il tiro decisivo. Ha già lottato per l’anello, sa cosa significa vincerlo, al contrario di tutti noi, per questo faremo affidamento su di lui e sui suoi consigli. Stiamo costruendo una contender e un veterano come Thompson, in grado di incidere in entrambe le fasi, potrà fare bene e divertirsi qui da noi.