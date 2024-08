Trapani, Repesa ci crede: “Obiettivi EuroLega e rottura del duopolio Milano – Virtus”

Jasmin Repesa ha preso le redini di Trapani Shark.

Il patron Valerio Antonini gli ha consegnato un roster ambizioso, con i colpi finali Tibor Pleiss e Langston Galloway che fanno sognare tutta la città. Il tecnico croato ha parlato a Il Corriere dello Sport della stagione ormai alle porte, confermando i grandi obiettivi del suo presidente.

Questo club ha l’ambizione di cambiare gli equilibri della Serie A. C’è un palasport rinnovato, 3500 abbonamenti come nelle piazze più grandi, devo fare il pompiere ma ci sono entusiasmo e un roster molto interessante. Adesso servono i fatti, vorrei che la squadra giocasse in modo tale da rendere orgogliosi i trapanesi e tutti i siciliani: una pallacanestro brillante, aggressiva e spettacolare. L’EuroLega è un obiettivo, così come lo è la rottura del duopolio Milano – Virtus. Siamo pronti a provarci, il presidente parla di Scudetto e noi proveremo ad arrivar più in alto possibile senza accontentarci mai.