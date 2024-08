Team USA 2028: chi saranno i 12 a Los Angeles?

Gli Stati Uniti hanno appena vinto la quinta medaglia d’oro consecutiva alle Olimpiadi.

Nel 2028 i Giochi si terranno a Los Angeles e Team USA sarà di fatto obbligato a vincere, ancora più del solito. Non potrà però contare sui veterani che l’hanno trascinato al successo in momenti diversi del torneo parigino: Kevin Durant, LeBron James e Stephen Curry quasi certamente non saranno in campo a LA.

Chi saranno perciò i 12? Abbiamo provato ad azzardare una previsione, ovviamente con grandi probabilità di essere smentiti. Le variabili incalcolabili (come gli infortuni) e le diverse parabole che potranno prendere le carriere dei vari giocatori rendono questo pronostico molto difficile.

PG: Tyrese Haliburton, Tyrese Maxey

SG: Devin Booker, Anthony Edwards, Jaylen Brown

SF: Jayson Tatum, Cooper Flagg

PF: Paolo Banchero, Chet Holmgren, Zion Williamson

C: Joel Embiid, Bam Adebayo

Nel nostro roster del futuro spazio ad alcuni reduci di Parigi che dovranno prendere in mano la squadra (Booker, Tatum, Haliburton, Embiid, Adebayo, Edwards), al grande escluso Brown e a una serie di giovani che pensiamo si prenderanno la scena, su tutti Banchero, Holmgren e Zion. Ultimi posti per Maxey e l’astro nascente Cooper Flagg, per il quale prevediamo il ruolo di anello di congiunzione in vista del successivo ciclo olimpico.

Fuori giocatori già affermati come di Ja Morant, Mikal Bridges, Jalen Brunson, De A’aron Fox, Cade Cunningham (solo per citarne alcuni). Esclusioni che fanno capire come anche nel 2028 Team USA partirà con gli assoluti favori del pronostico.

In panchina? Steve Kerr sembra destinato a lasciare. Il suo naturale successore dovrebbe essere Eric Spoelstra, già nello staff da diversi anni.

Foto: FIBA