Reggie Miller sconcertato dalla vicenda James Harden

Philadelphia, abbiamo un problema (o dei problemi)! I Philadelphia 76ers sono in codice rosso. L’improvvisa richiesta di scambio di James Harden ha apparentemente messo in crisi l’intera squadra. Il malcontento di Harden ha raggiunto un livello altissimo, con la stella dei Sixers che è arrivata persino a insultare pubblicamente Daryl Morey. Peggio ancora, sembra che anche Joel Embiid, MVP in carica, sia scontento.

C’è una cosa che non torna, almeno per Reggie Miller, ovvero perché James Harden non vuole giocare con Joel Embiid. Dopo tutto, il centro dei Sixers è l’MVP in carica, e meritatamente. Cosa sta cercando di ottenere Harden da questo scenario?

“Joel Embiid è stato l’MVP dell’anno scorso, giusto? Avete mai sentito di qualcuno che non vuole giocare con un MVP? Come si fa a non voler giocare contro l’MVP in carica?”.

A dire il vero, non sembra che Harden chieda di andarsene a causa di qualche screzio con Embiid. A detta di tutti, sembra che la rabbia di Harden sia rivolta a Morey e al front office dei Sixers. La guardia stellare è alla ricerca di un’estensione economicamente molto importante, ma la squadra non è disposta a concedergliela. Inoltre, Philly si rifiuta di tradarlo senza ottenere un’alta ricompensa in cambio, frustrando ulteriormente Embiid. Ma comunque Reggie Miller continua a non capire questa vicenda che vede coinvolto James Harden.