Anthony Davis era visibilmente contrariato per la selezione di tiro di D’Angelo Russell contro Minnesota

Per i Los Angeles Lakers sono stati dei primi mesi di stagione regolare abbastanza traumatici, hanno ora perso 8 delle ultime 11 partite e sono 10° ad Ovest. Ovviamente ieri notte contro i Minnesota Timberwolves l’assenza di LeBron James, sulla quale c’è un po’ di mistero, non ha aiutato: i Lakers hanno faticato a segnare, totalizzando appena 87 punti di squadra e incappando nell’ennesima sconfitta. Ad aggiungersi al clima già di difficoltà di queste settimane si è aggiunta una evidente frustrazione di Anthony Davis nei confronti di D’Angelo Russell.

Russell da ormai un anno è sul banco degli imputati quando si parla dei Lakers e in questa stagione sta segnando 12.6 punti di media (peggior dato della carriera) col 41% dal campo. Contro i Timberwolves, ha chiuso con 5 punti e 2/10 al tiro. Uno di questi tiri è quello che potete “ammirare” nella clip sotto. Come sottolineato dallo stesso video, la scelta di tiro di D-Loading ha generato evidente sdegno da parte di Davis, che ha guardato il canestro per alcuni secondi dopo che il tiro di Russell non ha na nemmeno toccato il ferro ed è suonata la sirena del terzo quarto.

Nah y’all gotta trade him after this @Lakers 😭 pic.twitter.com/Z40vuQpf6K — BIG KAMONI (@kamoniim) December 14, 2024

“22 palle perse, così vincere è impossibile. Abbiamo fatto un lavoro terribile nel prenderci cura del pallone” ha commentato Davis, che ha realizzato una doppia-doppia da 23 punti e 11 rimbalzi.

Forse queste grosse difficoltà porteranno alla fine i Lakers a muoversi sul mercato, con Russell da mesi indicato come possibile partente. Impossibile però pensare che i giallo-viola possano ricavare granché dalla cessione: D-Loading ha una Player Option da 18.6 milioni di dollari sulla stagione 2024-25 che probabilmente sfrutterà.