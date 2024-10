I newyorkesi potrebbero presto vedere di più Danilo Gallinari. L’ala veterana ha appena firmato un contratto per una casa con due camere da letto e due bagni al One Williamsburg Wharf di Brooklyn, secondo quanto riportato da Gimme Shelter.

La notizia giunge in concomitanza con la news che i New York Knicks potrebbero firmare un contratto con Gallinari per il training camp, 16 anni dopo averlo scelto come numero 6 assoluto nel Draft NBA del 2008.

Da allora Danilo Gallinari ha giocato con i Denver Nuggets, i LA Clippers, gli Oklahoma City Thunder, gli Atlanta Hawks, i Washington Wizards, i Detroit Pistons e i Milwaukee Bucks.

Le camere da letto nel complesso di Williamsburg partono da circa 2 milioni di dollari. In genere si aggirano intorno ai 110 metri quadrati e sono dotati di due bagni, pavimenti in legno massiccio e ampie finestre con vista sull’acqua.

L’appartamento si apre su una galleria d’ingresso che conduce a una zona soggiorno/pranzo/cucina aperta con un bar per la colazione.

La suite principale, di dimensioni king, dispone di una cabina armadio e di un bagno con vasca idromassaggio e pavimenti a mosaico in marmo di Carrara a riscaldamento radiante.

