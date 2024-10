I Thunder potrebbero aver vinto alla lotteria col nuovo infortunio di Kawhi Leonard

Nella passata stagione gli Oklahoma City Thunder sono passati dall’essere un gruppo di giovani di belle speranze a rappresentare una delle migliori squadre della Western Conference, vinta con un record di 57-25. Come sappiamo, poi OKC si è fermata al secondo turno dei Playoff contro Dallas, ma le aspettative per questa stagione sono altissime: i giocatori hanno un anno in più di esperienza, e in estate sono state aggiunte pedine importanti come Alex Caruso e Isaiah Hartenstein (quest’ultimo fermato però da un infortunio che lo terrà fuori un mese abbondante). Il futuro sembra roseo per i Thunder, ancora più roseo per le notizie che arrivano dal fronte Los Angeles Clippers.

Nei giorni scorsi Kawhi Leonard è stato definito out a tempo indeterminato per l’ennesimo problema fisico, un’infiammazione al ginocchio destro. Non si sa quante partite dovrà saltare il due volte MVP delle Finals, che da diversi anni ci ha abituati a lunghe assenze per infortunio. I Thunder guardano interessati alla situazione in virtù della trade che, ormai 5 anni fa, portò Paul George da OKC a Los Angeles. In quello scambio, a posteriori uno dei più vantaggiosi degli ultimi anni, i Thunder non solo ottennero Shai Gilgeous-Alexander, diventato il giocatore-franchigia, ma anche la bellezza di 4 scelte del primo turno senza protezioni e 3 pick swap, la possibilità cioè di scambiare la propria scelta con quella dell’altra squadra, in base a quale sarà la più vantaggiosa.

FULL BLOCKBUSTER TRADE DETAILS: Thunder receives:

Shai Gilgeous-Alexander

Danilo Gallinari

2022, 2024 and 2026 1st-round picks

2021 and 2023 first-round picks (via Miami)

Pick swap with Clippers in 2023 and 2025 Clippers receives:

Paul George — Legion Hoops (@LegionHoops) July 6, 2019

Nel 2021 i Thunder hanno scelto Tre Mann con la chiamata dei Miami Heat (ottenuta dai Clippers). Nel 2022 la scelta dei Clippers finita ai Thunder si è tradotta in Jalen Williams, diventato parte integrante del roster di OKC e capace di segnare 19.1 punti di media nella passata stagione. Nel 2023 invece i Thunder non hanno ottenuto la scelta di Miami perché protetta, e non hanno scambiato la pick con gli stessi Clippers perché questi ultimi avevano una scelta ben peggiore di OKC. La scelta dei Clippers del 2024, finita ai Thunder nello scambio per George, era già stata ceduta e alla fine si è tradotta, per gli Washington Wizards, in Dillon Jones.

Ecco che ora si apre un’altra occasione: nel 2025 i Thunder potranno di nuovo scambiare la propria scelta con quella dei Clippers. È lecito pensare che lo faranno, visto che sembrano partire nettamente davanti a LA nelle gerarchie della Western Conference. Con l’infortunio di Leonard e la partenza estiva proprio di quel Paul George che ha generato tutto questo è però possibile sognare anche una scelta in Lottery. D’altronde non si sa quando Kawhi Leonard potrà rientrare. OKC sarà quindi la prima “nemica” dei Clippers, per accaparrarsi una scelta senza alcuna fatica, magari arrivando anche fino in fondo nei Playoff.

E non è finita qui. Perché dopo il 2025, ai Thunder rimarrà ancora la scelta dei Clippers del 2026 da riscuotere.