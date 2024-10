I Thunder firmano Alex Reese, che aveva lasciato il basket per fare il barman

Gli Oklahoma City Thunder dovevano mettere una pezza al reparto lunghi dopo l’infortunio subito da Isaiah Hartenstein, che starà fuori 4-6 settimane. La pezza si chiama Alex Reese, firmato come riporta Shams Charania con un contratto non garantito.

La firma di Reese è particolare, perché in NBA non ha mai giocato. Ha frequentato per 4 anni Alabama, giocando per la maggior tempo come riserva e segnando 5.4 punti di media. Al Draft NBA 2021 non è stato scelto e ha abbandonato il basket per un anno, lavorando invece come barista. Nel 2022 poi il ritorno in campo agli Amicale Steesel, in Lussemburgo, e l’anno scorso ai Rip City Remix, affiliata dei Blazers in G-League.

Reese ha mantenuto 13.2 punti di media in poco più di 18′ con Rip City in G-League, facendosi notare. Quest’estate ha disputato la Summer League con i Thunder e nelle ultime settimane la preseason con OKC, non mettendosi particolarmente in luce: 3 partite, 27′ totali in campo per soli 7 punti, di cui 5 contro i New Zeland Breakers.